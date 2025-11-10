Encuentro de fauna fue todo un éxito

Cientos de personas acudieron a la actividad titulada Fauna de Chiapas en el Museo de San Cristóbal (Musac).

“Con esta actividad buscamos que los niños, jóvenes y adultos vean a los animales desde otra perspectiva; que sepan cómo funciona el ecosistema y también sientan curiosidad y muestren más empatía por estos animales con los que compartimos en Chiapas”, dijo Natalia Castillo, quien realiza una estancia posdoctoral en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Expresó que el objetivo fue “mostrar a la sociedad la fauna silvestre de Chiapas, observándola, sintiéndolos y despertando la curiosidad de las personas”.

Los organizadores colocaron mesas con animales disecados, fotografías o representados de otra forma e información sobre cada especie, al tiempo que personas conocedoras de cada animal (murciélagos, lagartos, peces, ratones, zorros, etcétera) estuvieron dando las explicaciones correspondientes a quien lo solicitara

Adriana Quiroga, coordinadora general de vinculación en Ecosur, dijo que llegó “mucha gente porque es una de las motivaciones principales, mostrar la fauna desde otra perspectiva que nos corresponde, que la sintamos cercana”.