Encuentro interreligioso en San Juan Cancuc

Con el objetivo de fortalecer la construcción de paz, la reconciliación social y la convivencia entre comunidades de diferentes credos, se realizó un encuentro interreligioso en el municipio de San Juan Cancuc.

Las actividades se realizaron en la plaza central de la cabecera municipal y contó con la participación de sacerdotes católicos, pastores evangélicos, ancianos de iglesias y representantes de diversas congregaciones de la región.

Los organizadores dieron a conocer que el encuentro tuvo como finalidad fomentar el diálogo, la oración y la unidad entre hombres, mujeres y adultos mayores, privilegiando las necesidades comunes de la población por encima de las diferencias doctrinales.

Antecedentes

La convivencia tiene antecedentes en la región Altos de Chiapas y ha sido impulsado durante años por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

También se contó con la participación de la Sociedad Bíblica de México A.C., para promover la integración de un padrón de personas interesadas en recibir ejemplares gratuitos de la Biblia. La invitación fue extendida a las 46 comunidades religiosas del municipio.

Algunos de los asistentes manifestaron su inconformidad con la fecha elegida para la reunión, ya que la fecha coincidió con la celebración de San Juan Bautista, santo patrono del municipio.