La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas fue sede del Encuentro Provincial de Sacerdotes 2026, con la participación de presbíteros de las tres diócesis de Chiapas: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal.

El encuentro fue presidido por los obispos Luis Manuel López Alfaro y Rodrigo Aguilar.

Espacios de reflexión

Los sacerdotes compartieron un espacio fraterno y reflexión, así como experiencias pastorales que se realizan en las distintas regiones del estado, “para seguir caminando como Iglesia en Comunión”.

En la jornada se destacó la importancia de estos espacios para fortalecer la comunión y el trabajo pastoral.

El Encuentro Provincial de Sacerdotes se realizó en los espacios del Seminario Conciliar de la Inmaculada Concepción, ubicado en el barrio de San Lucía, en ciudad mágica de San Cristóbal de Las Casas.