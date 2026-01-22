Encuentro tripartita para manejo integral del fuego

Autoridades ambientales de países como México, Guatemala y Belice, se reunieron para llevar a cabo un encuentro sobre el manejo integral del fuego, además de prevenir incendios forestales y compartir técnicas y saberes.

La idea es que haya un fortalecimiento en las capacidades técnicas y comunitarias en el llamado Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

En el encuentro participó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y el Colectivo Los Sin Fuego.

En las actividades el enfoque fue el manejo intercultural del fuego, ademas “del control de los incendios forestales y las estrategias tradicionales de prevención y extinción”, remarcó la Conanp.

Todo esto en el entendido de que el fuego forma parte de las actividades y de la cosmovisión de los pueblos originarios.

El Corredor Biocultural Gran Selva Maya cuenta con 46 áreas naturales protegidas, además de 21 áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Se “promueve la cooperación para el manejo integrado del fuego, el intercambio de información y tecnología, la lucha contra la tala ilegal y la deforestación, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en beneficio de las comunidades mayas”, detalló la Conanp.

Estas reuniones también promueven acciones para compartir los saberes de las comunidades con personas que representan a las instituciones, además de prevenir incendios con acciones sostenibles.

“Formar ecoguardas que impulsen una gestión del territorio basada en un diálogo democrático y de respeto a las culturas”, enfatizó la Conanp en un comunicado.