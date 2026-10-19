Endulzamientos y amarres, los más solicitados

Los problemas sentimentales, la búsqueda del amor y los conflictos de pareja figuran entre los principales motivos por los que las personas recurren a servicios esotéricos en Tuxtla Gutiérrez, donde los amarres y endulzamientos se encuentran entre los más solicitados, afirmó Adriana Martínez, tarotista y consejera espiritual, quien asegura contar con alrededor de 35 años de experiencia en esta actividad.

Poderes

Martínez explicó que comenzó a interesarse por el mundo espiritual desde muy joven, luego de experimentar situaciones que, según su interpretación, estaban relacionadas con percepciones y sueños que no comprendía.

Ante estas experiencias, acudió a distintos centros espirituales, donde recibió orientación para desarrollar lo que considera un don.

Recordó que durante esa etapa llegó a sentir temor por lo que le ocurría, situación que también preocupaba a su familia. Sin embargo, con el acompañamiento de un guía espiritual, dijo que logró adaptarse y posteriormente comenzó a ofrecer consultas y rituales.

Servicios

Entre los servicios que brinda se encuentran las lecturas de tarot, limpias, despojos, rituales para abrir caminos, trabajos relacionados con la búsqueda de empleo y el fortalecimiento de negocios, así como amarres y endulzamientos dirigidos a personas que buscan resolver dificultades sentimentales.

Estos dos últimos procedimientos son los que tienen mayor demanda, pues algunos clientes acuden con la intención de recuperar una relación, mejorar la convivencia con su pareja o propiciar un acercamiento amoroso.

“Ha aumentado el número de personas que recurren a prácticas espirituales para intentar resolver diferentes problemas, como conflictos personales hasta situaciones económicas y familiares”, destacó.

Consideró que, en algunos casos, los clientes llegan después de haber buscado otras alternativas sin encontrar una solución a sus preocupaciones.

Sobre la diferencia entre la magia blanca y la magia negra, aseguró que en sus rituales utiliza lo que identifica como magia blanca y que no recurre a ofrendas a espíritus para realizar sus procedimientos.

Materiales

Detalló que emplea veladoras, velones, fotografías, muñecos y otros elementos, dependiendo del propósito del ritual. En los trabajos de separación, por ejemplo, mencionó el uso de figuras y productos como chile, ajo y pimienta, mientras que para abrir caminos utiliza velones y veladoras.

Asimismo, indicó que durante octubre y noviembre aumenta la actividad de quienes practican distintas corrientes esotéricas, debido a las creencias relacionadas con los difuntos y el ambiente espiritual de estas fechas.

“Las prácticas que hago no dependen de una temporada específica, las realizo durante todo el año”, subrayó.

Costos

Informó que una consulta presencial de tarot tiene un precio de 200 pesos, mientras que las consultas por videollamada para personas que se encuentran en Estados Unidos u otros lugares tienen un costo de 300 pesos.

En el caso de los amarres, señaló que cobra alrededor de 6 mil y permite que sus clientes cubran el monto mediante abonos.

Fraudes

Aseguró que el precio acordado por cada trabajo incluye los materiales necesarios, salvo casos específicos en los que recomienda adquirir algún elemento por separado. Por ello, exhortó a quienes buscan este tipo de servicios a preguntar previamente qué incluye el pago, cuáles son las condiciones y si existen cobros adicionales.

Advirtió que algunas personas le han relatado experiencias en las que presuntamente fueron víctimas de engaños en otros centros espirituales, donde, además del costo inicial, les solicitaban cantidades adicionales para comprar materiales o realizar nuevos procedimientos.

Ante esta situación, recomendó investigar cómo trabaja cada persona antes de contratar un servicio y desconfiar de quienes solicitan constantemente depósitos extra sin explicar con claridad el destino del dinero.