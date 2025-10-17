Endurecerá SAT guerra contra las factureras

La reforma fiscal para el 2026 si bien no plantea nuevos impuestos, sí aumentará la vigilancia fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), enfocada sobre todo a evitar la venta y circulación de facturas falsas, un problema que no ha podido erradicar y que afecta la recaudación.

Plantea sanciones penales y económicas más fuertes para quienes reciban o emitan un comprobante fiscal falso o simulado; por eso el contador público certificado, René Cruz Montalvo, recomienda a todas las empresas verificar muy bien los datos de sus proveedores.

Indicó que, un error al emitir una factura que pudiera cometer cualquier empresa, micro, pequeña o mediana, como en el código de servicio, en el precio unitario, en el monto de IVA, pueden considerarse normales y cancelables hasta el último día previo a presentar la declaración anual; no quiere decir que en automático le caerá el SAT.

Facturas simuladas

La iniciativa se refiere a operaciones que el SAT considere como simuladas derivado de las características de cada contribuyente, que sean recurrentes o que reflejen una discrepancia en su información fiscal.

Indicó que, la guerra contra las llamadas factureras no es nueva, lo que sí es, son las sanciones que se busca establecer en el código fiscal de la federación para que el SAT pueda actuar con mayor rapidez.

Podrán tener mas herramientas para detectar esos comprobantes falsos. Lo que los contribuyentes deben saber para no caer en este tipo de situaciones, es que deben respaldar todas las operaciones que realicen aun con los proveedores que ya son frecuentes, cumpliendo con todos los requisitos de materialidad.

Los proveedores de bienes y servicios deben demostrar que tienen personal, un domicilio fiscal real, capacidad económica e infraestructura para prestar los servicios que facturan.