Energías renovables, un amplio campo de trabajo

Las energías renovables han cobrado relevancia en los últimos años ante fenómenos como el cambio climático, por lo que es importante que las universidades formen recurso humano para que puedan desarrollar tecnología que ayude a mitigar los efectos climáticos; esto se traduce en mayor campo de trabajo, por ejemplo, para los egresados de Ingeniería en Energías Renovables.

Bajo esa premisa, estudiantes de diversos semestres de dicha Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), presentaron diversos prototipos que han trabajado como parte de su formación, que fomenta el desarrollo y la innovación encaminadas a la solución de problemas.

José Francisco Pola Albores, director del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Unicach, comentó que esta carrera es bastante práctica desde primer semestre.

Esta actividad forma parte de la Semana de Energías Renovables, que se realizó del 22 al 24 de septiembre, en la que hubo también ponencias y talleres con ponentes locales y nacionales con temas como producción y uso de hidrógeno, baterías de litio y más.

El objetivo es reconocer la creatividad y la innovación de los alumnos con sus prototipos, que estuvieron enfocados en la producción de hidrógeno, un aerogenerador de baja potencia, un deshidratador solar de convección forzada, entre otros.

Si bien son desarrollos escolares, la idea es que los estudiantes puedan colaborar al desarrollo tecnológico, que perfeccionen sus ideas y puedan en algún punto patentar sus prototipos, venderlos o incluso emprender su propio negocio.

De hecho, ya existe un antecedente, una empresa que produce aerogeneradores de baja potencia, cuyo prototipo fue desarrollado en colaboración con exestudiantes de la facultad. Eso refleja la importancia de fomentar este tipo de actividades.