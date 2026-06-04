Enfermedad causa niveles muy altos de colesterol

La hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo), es una de las formas más raras y severas de dislipidemias, caracterizada por niveles extremadamente elevados de colesterol, entre la población poco se conoce de este padecimiento a pesar de que incrementa significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares, desde etapas tempranas de la vida.

El especialista Heraclio Gutiérrez comentó que esta enfermedad causa niveles elevados de colesterol C-LDL, frecuentemente superiores a 400 mg/dL; en muchos casos, estas complicaciones pueden presentarse desde la infancia o adolescencia si no se cuenta con un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado.

Más difusión

Por ello, se debe dar más difusión desde las instituciones de salud pública, privada y en espacios académicos de alto nivel, es necesario que médicos generales, especialistas e investigadores se capaciten más sobre este tema para poder dar diagnósticos acertados.

La comunidad médica de México y el mundo, dijo, se debe mantener actualizada sobre las enfermedades raras que pueden poner en riesgo la salud de la población, como la hipercolesterolemia familiar homocigota.

Mencionó que recientemente se aprobó un tratamiento innovador en México para brindar más alternativas a las personas que lo padecen. Estas nuevas opciones terapéuticas han demostrado reducir de forma significativa los niveles de colesterol C-LDL, con beneficios tanto en población pediátrica como adulta.

Esto representa un paso relevante hacia la mejora del manejo clínico, el abordaje multidisciplinario y la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad genética.