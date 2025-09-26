Enfermedad genética puede causar infartos

El colesterol cumple funciones vitales en el organismo, sin embargo, cuando sus niveles se mantienen elevados de forma persistente, se transforma en un enemigo silencioso que daña las arterias y acelera la aparición de infartos y enfermedades cardiovasculares. El riesgo es mayor en quienes padecen hipercolesterolemia familiar y lo desconocen.

Ramón Madriz Prado, especialista endocrinólogo, comentó que se trata de una enfermedad genética que eleva el colesterol a cifras críticas desde el nacimiento.

No provoca molestias hasta que la persona afectada sufre de infartos del miocardio y del cerebro, o de enfermedad arterial periférica, es decir, piernas con mala circulación.

Detección temprana

Su detección temprana y el acceso a un tratamiento eficaz no solo salva vidas, sino que también cambia el destino de familias enteras, evitando que niños y jóvenes se enfrenten a complicaciones graves que pueden resultar fatales.

Es una enfermedad genética hereditaria que causa niveles muy altos de colesterol LDL en la sangre, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas tempranas, como infartos, debido a la acumulación de placa en las arterias. El diagnóstico se realiza con análisis de sangre.

Destacó que es importante que instituciones de salud, especialistas, asociaciones, trabajen en campañas de educación, apoyo integral a pacientes y familiares, así como en la promoción de políticas públicas que faciliten el acceso al diagnóstico temprano y tratamientos adecuados.