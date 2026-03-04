Enfermedades respiratorias causan ausentismo

Los cambios bruscos de temperatura son la principal causa de enfermedades respiratorias en la población, lo que ha provocado ausentismo del 25 por ciento en salones de clases en escuelas del Soconusco, afirmó en entrevista el representante de Bases Magisteriales Organizadas de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), David Guzmán Salas.

Señaló que en salones con un promedio de 40 alumnos, en las últimas semanas se han ausentado por lo menos diez niños a causa de padecimientos como gripe y tos, situación que se repite en varias escuelas de la región.

Dijo que esta cifra, aunque representa un porcentaje menor, refleja una tendencia preocupante que podría afectar a más estudiantes si no se toman medidas adecuadas por parte de directores y padres de familia.

“Hoy no solo preocupa el sarampión que es grave, pero se han dado las recomendaciones a las escuelas, nos preocupan las enfermedades respiratorias por los cambios bruscos de temperatura, frío por las noches y calor en el día, lo que también influye en casos de influenza”, abundó.

Hizo un llamado a los maestros y padres de familia, para cuidar la salud de toda la comunidad escolar, ya que lo más recomendable es que en caso de que un niño presente problemas de gripe y tos, lo viable es no enviarlo a la escuela para evitar la propagación del virus.