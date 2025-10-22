Enfermeros podrían trabajar en Alemania

Jóvenes enfermeros y enfermeras de Chiapas podrían formar parte del proyecto Hallo Salud, un programa de migración calificada que busca dar oportunidades laborales para el desarrollo de dicha profesión en Alemania. Rafael Zepeda, director nacional de Kolping México, destacó que este proyecto ofrece condiciones laborales seguras, estabilidad y herramientas necesarias para la adaptación al país europeo.

Explicó que actualmente existe una gran demanda de profesionales de la salud, con un promedio de 30 mil enfermeros solicitantes, así como de otras áreas que se requieren para alcanzar el relevo generacional. En la actualidad este programa ha reclutado cerca de nueve mil mexicanos, de entre ellos, seis chiapanecos originarios de Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez.

“Nosotros en particular estamos en el centro de Alemania, Paderborn, Wurzburgo. El puesto es indefinido, pero la persona puede decidir cuándo regresarse o incluso vivir allá e ir renovando la residencia”, detalló Zepeda.

Requisitos

Los profesionales o técnicos interesados deberán registrarse en la página www.Hallosalud.com, donde se solicitarán datos necesarios y números de contacto.

Una vez hecho el registro, vendrá una serie de pláticas informativas presenciales o en caso de ser de otro estado, se otorgará un link para recibirla en línea; si se cumple con todo lo solicitado serán candidatos para ser seleccionados. Dentro de los requisitos necesarios para ser elegible al puesto son: tener menos de 42 años, haber estudiado la carrera técnica o licenciatura en Enfermería, contar con el título y cédula profesional.

Durante seis meses se capacitará a la persona en la Ciudad de México para aprender y certificarla en alemán B1, requisito indispensable para poder vivir y trabajar en ese país.