Enfoque de género debe incorporarse a manejo del fuego

Investigadoras del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) buscan integrar en el manejo del fuego el enfoque de género e intercultural, para que las acciones de prevención, capacitación y atención lleguen a toda la población.

Elizabeth García Cervantes, titular de la Unidad de Género e Inclusión de Ecosur, dio a conocer que impartió el módulo “Manejo del fuego con perspectiva de género y prevención de la violencia”, en las capacitaciones para brigadas comunitarias sobre el manejo integral e intercultural del fuego con enfoque de género.

Por otra parte, dijo que Nissi Jetzahel García Hernández, de la Unidad de Género e Inclusión de la Gerencia Nacional de la Conafor, ofreció el módulo “Estereotipos, masculinidades y brechas de género en el manejo del fuego”.

“Estas charlas buscan incorporar el enfoque de género en los procesos de capacitación en manejo del fuego, de modo que pueda ser replicado por las y los instructores en las siguientes etapas formativas”.

La capacitación cerró con una práctica de apertura de brecha corta fuego en la periferia del Área Natural Protegida Estatal “Los humedales de ciénega”.

Manejo intercultural

En Ecosur impulsan este enfoque a través del proyecto “Conocimiento cultural del uso y manejo del fuego en la Meseta Comiteca Tojolabal”, a cargo de la investigadora posdoctoral Laura Ponce Calderón, que busca consolidar acciones de manejo intercultural del fuego desde el reconocimiento de los saberes de los pueblos.

La capacitación se realizó del 19 al 23 de enero en los municipios de Las Margaritas, La Independencia y Comitán, Chiapas; con la organización de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), autoridades de los municipios y diversas instituciones estatales y sectores estratégicos.