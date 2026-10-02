Enfrenta desafíos producción de maíz criollo en la región

La resiliencia de los agroecosistemas ante la sequía y las altas temperaturas, la degradación del suelo y la reducción progresiva de la dependencia de fertilizantes y plaguicidas de síntesis química, fueron algunos temas que analizaron investigadores, académicos y productores de distintas regiones del país.

En un encuentro virtual, hablaron sobre los retos que enfrenta la producción de maíz criollo y las oportunidades que ofrece la investigación aplicada para desarrollar alternativas tecnológicas pertinentes a las condiciones de cada región.

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez participó en el encuentro virtual “Situación actual y perspectivas de la producción de maíz criollo”.

Análisis

“Se trató de un espacio de análisis e intercambio de conocimientos sobre investigación aplicada, desarrollo tecnológico, conservación de la diversidad genética y producción sustentable de este cultivo de relevancia alimentaria”, manifestó la directora del campus, Marisa Guadalupe Flores Aguilar.

El evento fue organizado por la Red de Genética y Cultura del Maíz y la Red de Agricultura Sustentable del Tecnológico Nacional de México (TecNM), reunió a investigadores, académicos y productores, participaron los Institutos Tecnológicos de Tuxtla Gutiérrez, Valle del Yaqui, Estudios Superiores de Zamora y Conkal.

Avances

Esta vinculación permite avanzar hacia soluciones adaptadas a las condiciones ambientales, productivas y socioculturales de cada territorio.

El encuentro también contó con la participación de productores de Yucatán, Chiapas, Michoacán y Sonora, quienes compartieron experiencias sobre las condiciones actuales de producción y los principales desafíos de las comunidades dedicadas al cultivo de maíz criollo.