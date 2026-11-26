La reserva El Zapotal, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, se enfrenta a problemas de presión urbana, contaminación de los mantos freáticos y hasta de jauría de perros y también de gatos que atacan a la fauna.

Carlos Alberto Guichard, director operativo del ZooMAT, explicó que el área tiene decenas de especies, situación que refleja la importancia de cuidar ese espacio que se extiende en más de 100 hectáreas.

Ciudad en expansión

El crecimiento de la ciudad, explicó, genera una presión constante hacia el zoológico y alrededores. Al ser un lugar con mucha selva y recursos naturales (venados, huaqueques, chachalacas, armadillos), muchos perros y gatos buscan la forma de ingresar a la zona para buscar comida.

En el caso de los gatos, se explicó que son muy difíciles de contener, debido a que pueden trepar los árboles o las vallas perimetrales.

Sin embargo, personal del ZooMAT está atento para no permitir que se establezcan ni que se reproduzcan.

Todos estos animales que ingresan han generado un impacto con la disminución de lagartijas, culebras, anfibios, debido a que son presas fáciles para esa fauna.

No todo se puede atender

El biólogo remarcó que en la reserva hay cosas en las que el personal del ZooMAT trabaja para mitigarlo; sin embargo, hay otros factores que están fuera de sus facultades de atención.

Finalmente, se recordó que cuando se detectan jaurías o grupos de animales ajenos a la reserva, lo que se hace es retirarlos bajo diversos protocolos.