Enfrenta temporada crítica de incendios forestales

La temporada de incendios forestales en México ha mostrado un panorama complejo durante los primeros meses de 2026, ubicando a Chiapas entre las entidades más afectadas, liderando en número de focos activos en el país.

Hasta finales de febrero, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó la existencia de 22 incendios forestales activos en 11 estados de la República, siendo Chiapas uno de los estados con mayor número de siniestros, con seis incendios aún activos.

Los incendios en Chiapas han afectado más de mil hectáreas de vegetación, principalmente en zonas como Reserva de la Biosfera y La Sepultura, donde uno de los focos, ubicado en el predio Nueva Italia/Cerro Bola en el municipio de Tonalá, inició el 19 de febrero y hasta el último reporte mantenía 65 por ciento de control y 55 por ciento de liquidación.

Otros municipios

Además de este incendio de mayor extensión, otros focos permanecen activos en municipios como Villaflores, Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec, Motozintla y Villa Comaltitlán, donde las condiciones meteorológicas, incluidos vientos fuertes y clima seco, han complicado las tareas de combate.

Autoridades ambientales destacaron que la mayoría de los incendios forestales se originan por actividades humanas, como quemas agrícolas no controladas o descuidos durante temporadas de clima seco.

Ante este escenario, hicieron un llamado a la población a reportar cualquier siniestro a los números de emergencia 911 o 01 800 INCENDIO, para activar una respuesta oportuna y limitar la propagación del fuego.

Las previsiones meteorológicas anticiparon que la temporada de estiaje, caracterizada por altas temperaturas y baja humedad, se prolongará durante los próximos meses, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios o la reactivación de los existentes.

Para Chiapas, la temporada representa un desafío significativo para la protección de sus ecosistemas, especialmente en áreas naturales protegidas como La Sepultura, donde los incendios no solo consumen vegetación, sino que amenazan biodiversidad y recursos forestales que tardan años en recuperarse.