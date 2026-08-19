Enfrentamiento deja varios heridos en Las Casas

Una riña entre habitantes de dos comunidades de la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, dejó como saldo varias personas lesionadas.

En consecuencia, al lugar acudió personal de la policía y Protección Civil Municipal para auxiliar a los ciudadanos, desconociendo el motivo de la agresión, así como el número de lesionados.

Pelea tumultuosa

Se dio a conocer que los hechos ocurrieron la noche de este lunes y que en la agresión participaron aproximadamente 60 personas en el Periférico Sur, a la altura de la colonia Las Lajas del colonial municipio.

Tras el reporte, los elementos municipales acudieron de inmediato al lugar, donde establecieron contacto con el agente rural de la comunidad Peña María Uno, quien señaló que integrantes de Peña María Uno y Peña María Dos habían sostenido una reunión en la zona, aunque, tras surgir diferencias, se registró la confrontación física entre los asistentes.

Durante el incidente, algunas personas resultaron lesionadas por objetos que fueron lanzados, principalmente en la cabeza.

Al sitio arribaron dos unidades de Protección Civil Municipal, cuyos paramédicos proporcionaron atención médica a las personas heridas.