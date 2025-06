Enfrentan amenaza del gusano barrenador

Chiapas saldrá adelante de la amenaza del gusano barrenador del ganado al actuar con responsabilidad en esta emergencia, afirmó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), Marco Antonio Barba Arrocha, durante una gira de trabajo por la región Soconusco.

Actúan contra la plaga

Barba Arrocha, subrayó, “Eduardo Ramírez Aguilar es el primer gobernador del sureste que está actuando en este tema, al implementar una estrategia técnica y estructurada para enfrentar esta plaga que representa un riesgo zoosanitario real”.

“Quiero hablarle con claridad al sector ganadero: no hay cuarentenas ni sacrificios de ganado. Mientras no haya heridas, no hay gusaneras. Lo que estamos haciendo es prevención, atención inmediata y control biológico. De esta saldremos juntos, por el bienestar de la ganadería de Chiapas y de México”, sostuvo.

Explicó que ya se están entregando kits con larvicidas, soluciones desinfectantes y material de curación, además de liberar moscas estériles para cortar el ciclo reproductivo de la plaga en las zonas más afectadas del estado.

Marco Antonio Barba reiteró que la calidad genética del ganado chiapaneco es reconocida a nivel nacional y su protección es una prioridad estratégica.

Recordó que Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en inventario bovino y está entre los cinco principales productores de carne y leche del país. “Nuestro hato es orgullo del campo mexicano. La defensa de este patrimonio debe ser colectiva y decidida”, expresó.

Expo ganadera

El titular de SAGyP también anunció la realización de la Exposición Internacional Ganadera de Tapachula, que posicionará a la ciudad como puerta de entrada del comercio agropecuario centroamericano, así como el Congreso de Genética Chiapaneca, que convocará a especialistas y criadores del país.