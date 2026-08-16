Enfrentan mujeres ciclistas acoso vial

La violencia vial y el acoso callejero, son los principales factores que mantienen a las mujeres alejadas del uso de la bicicleta como medio de transporte en la capital chiapaneca.

De acuerdo a los resultados del Conteo Ciclista 2026, de cuatro mil viajes en bicicleta en dos días de monitoreo, las mujeres representaron una minoría de los usuarios, y quienes lo hacen prefieren rutas cortas y acompañadas, sobre todo hacia el parque Caña Hueca, ante el temor fundado a ser víctimas de hostigamiento y violencia en las calles.

Durante la presentación del estudio realizado por la estrategia Visión Cero, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Chiapas y diversos colectivos ciudadanos, se explicó que la encuesta aplicada a 664 usuarias y usuarios arrojó que la mayoría de quienes usan bicicleta se sienten “completamente inseguras o ligeramente inseguras” al utilizar este medio de transporte.

“Son las mujeres quienes perciben mayor inseguridad al usar la bicicleta”, señalaron durante su intervención.

Motivos

Entre los motivos específicos que ellas reportaron destacan el acoso callejero y la inseguridad pública, problemas que, a diferencia del calor o la orografía, son construidos y, por lo tanto, pueden y deben ser atendidos con políticas públicas focalizadas.

Este temor no es infundado. La activista Nancy Ayala, integrante de la Comisión de Género del Foro Nacional de la Bicicleta, ha documentado que en México apenas el 10 por ciento de las personas que usan bicicleta como medio de transporte son mujeres, una cifra que refleja las barreras de seguridad y violencia que enfrentan.

Ayala ha relatado experiencias de hostigamiento en carretera, donde ha recibido “besos, miradas lascivas y gritos” por parte de automovilistas, situaciones que también se replican en el ámbito urbano de Tuxtla.

Zonas específicas

Los datos del conteo reflejan que la participación femenina es limitada. El parque 5 de Mayo y Caña Hueca fueron los lugares donde hubo mayor registro y presencia de mujeres y niños ciclistas.

Esto se explica, en parte, porque en esa zona confluyen espacios recreativos y escolares, pero también porque, como señalaron los expositores, la infraestructura ciclista en el resto de la ciudad es insuficiente o insegura para ellas.