Enfrentan productores cambios en cultivo de café

El productor de café en Chiapas, Edgar Ángel Ventura, comentó que según el último corte de cosecha del grano, la producción se mantendrá estable, para algunos productores fue bueno y para otros hubo una merma, depende de las medidas que toma cada uno considerando la variación en el proceso de maduración del fruto.

Mencionó que en nueve municipios de la región Soconusco empiezan a producir café entre noviembre y diciembre, pero se ha visto que la maduración del fruto se está adelantando por la variabilidad climática, sobre todo en zonas de la Frailesca, Sierra Mariscal, en municipios como Siltepec, Jaltenango, Motozintla, Comalapa.

“Sí hubo una gran diferencia en la maduración, porque comúnmente en las zonas de altitudes a mil a mil 800 metros sobre el nivel del mar, siempre se empieza a cortar a principios de enero, pero este año la maduración se dio desde principios de diciembre en zonas altas”.

Esta situación obliga a los productores a estar alertas al cambio climático, no exponer mucho sus plantas directamente al sol, tomar diversas medidas en el manejo de los cultivos y las tierras para que los procesos no se adelanten.

Sobre la mano de obra mencionó que continúa bastante escasa, sobre todo en la zona fronteriza, donde se emplea mano de obra de Guatemala, que en los últimos años ya no busca venir a Chiapas a trabajar a los cafetales y los que llegan cobran mucho más caro.

Los precios de caja o por día de los pagos parcelarios en los cafetales aumentó, a 300 o 350 pesos; por ahora el precio es positivo considerando que el costo del café se ha mantenido alto beneficiado a los productores, pero si baja muchos, ya no podrían emplear mano de obra.