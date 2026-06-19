Enseñan francés mediante historias y cuentos

Entrar a un salón donde los exámenes tradicionales han sido sustituidos por máscaras de lobos, castillos de papel y risas espontáneas, es posible en un proyecto de enseñanza de lenguas extranjeras.

En este espacio, el idioma de creadores como Víctor Hugo y Antoine de Saint-Exupéry no se memoriza mediante listas de verbos, sino que se vive y se experimenta a través de los ojos de Caperucita Roja, Cenicienta, El Gato con Botas o El Principito.

Este escenario plantea una interrogante que la ciencia de la educación ha comenzado a responder con éxito: ¿las historias y el juego, que han acompañado a la humanidad durante siglos y poseen la llave maestra para que la niñez chiapaneca domine una lengua extranjera de forma completamente natural? Un hecho que ha quedado demostrado ante la comunidad científica internacional.

Responsable

El responsable de esta transformación pedagógica desde la lengua francesa es José del Carmen Eliud Arias González, docente de la Facultad de Lenguas en el Campus Tuxtla de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quien ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de métodos innovadores y dinámicos para la formación de docentes.

En colaboración con la investigadora María Elena Lobatón Urgel, el especialista diseñó esta experiencia didáctica, que pese estar basada en la dinámica, cuenta con rigurosidad metodológica.

Al utilizar relatos clásicos de autores universales como Charles Perrault, los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen, los investigadores lograron que el cerebro de los alumnos no sufriera el estrés cognitivo de intentar comprender el hilo conductor de la trama, debido a que ya conocían las historias a la perfección en su idioma natal.

Esta liberación de energía mental permite que los niños concentren toda su atención en la asimilación de los nuevos sonidos, la fonética y el vocabulario en francés.