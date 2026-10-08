Enseñan técnicas de restauración con cal viva

José Francisco Franco Martínez, docente de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que desde hace aproximadamente ocho años desarrollan una investigación sobre las características y aplicaciones de la cal viva artesanal.

Señaló que, a diferencia de la cal hidratada comercial, la cal viva se obtiene mediante la cocción de piedra caliza a altas temperaturas y posteriormente se somete a un proceso de apagado con agua.

Entre sus atributos destaca su durabilidad, bajo costo y facilidad de aplicación, además de su importancia para recuperar técnicas y materiales tradicionales utilizados en la construcción y conservación de edificaciones patrimoniales.

Actividad

El académico junto a otros docentes impartieron a estudiantes de la licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) el taller de transferencia tecnológica: “El uso de la cal viva con enfoque arqueológico”.

Explicó que el taller busca que los estudiantes aprendan a reconocer la cal viva y otros materiales empleados históricamente, debido a que diversos elementos arquitectónicos y objetos encontrados en investigaciones arqueológicas fueron elaborados con este material.

Durante las prácticas conocieron también algunas combinaciones con tierras naturales y ceniza de madera para obtener diferentes tonalidades, como ocres, rojizos y grises, técnicas vinculadas con los acabados utilizados en épocas anteriores.

Franco Martínez destacó que estos conocimientos pueden ser de utilidad durante el trabajo de campo y los procesos de restauración, ya que permiten identificar materiales, técnicas y posibles combinaciones empleadas en la elaboración de elementos antiguos.