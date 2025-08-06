Enseñanza Casa de la Ciudad celebrará 110 años

Con un programa conmemorativo que busca poner en valor la riqueza histórica y simbólica de este espacio, la Enseñanza Casa de la Ciudad celebrará el este 15 y 16 de agosto 110 años de vida en San Cristóbal de Las Casas.

Es más de un siglo de ser testigo y protagonista de la vida cultural del colonial municipio.

El edificio histórico ubicado en avenida Belisario Domínguez, en la zona del Centro Histórico de esta ciudad, abrió sus puertas el 15 de agosto de 1915 como colegio para señoritas, el cual ha trascendido generaciones y se ha consolidado como un ícono de la memoria colectiva y la identidad local.

Gregorio Vázquez, director del recinto, acompañado de la editora Martha Pérez, autora del libro Menesteres de una Ciudad Real, presentó el programa conmemorativo que busca poner en valor la riqueza histórica y simbólica de este espacio.

Actividades

Como parte de los festejos se contempla una exposición de fotografías antiguas, una muestra de textiles tradicionales y una experiencia gastronómica que permitirá a los asistentes acercarse a los sabores más representativos de la región.

Cabe destacar que todas estas actividades se realizarán con el objetivo de reconocer el papel que La Enseñanza ha jugado en la preservación y difusión del patrimonio cultural chiapaneco.

De esta manera se informó que en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana corresponsalía San Cristóbal de Las Casas y Colectivo Torath prepararon una serie de actividades:

Vienes 15, inauguración de la exposición colectiva Menesteres de una Ciudad Real y el sábado 16, la presentación del libro Menesteres de una Ciudad Real, comentada por los mismos artesanos y creadores que participaron en la elaboración del texto, entre otras actividades.