Entidad acelera la recuperación económica

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, destacó que la economía de Chiapas atraviesa una etapa de franca recuperación, luego de años en los que la inseguridad y la delincuencia afectaron de manera significativa el desarrollo productivo del estado.

El funcionario señaló que la estrategia de seguridad implementada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido clave para restablecer la confianza y atraer nuevas inversiones.

Repunte

Entre las actividades económicas con mayor dinamismo, subrayó el repunte del comercio, un sector que, pese a los altos niveles de informalidad ha mostrado mejores resultados en los negocios formalmente establecidos.

Indicó que de acuerdo con los registros de la dependencia, la informalidad laboral disminuyó en dos puntos porcentuales en comparación con el año anterior, lo que representa un avance en la formalización de empresas y trabajadores.

En materia de inversión, informó que los capitales que están llegando al estado se concentran principalmente en la industria de transformación, la agroindustria y los proyectos energéticos, sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico de la entidad.

Comunicaciones

El funcionario también destacó la importancia de la conectividad aérea para impulsar los negocios y el intercambio comercial.

En ese sentido, señaló que las nuevas rutas desde ciudades como Puebla, Ciudad de México y Monterrey facilitan la llegada de inversionistas y empresarios.

Asimismo, resaltó la operación de un vuelo diario de carga de DHL, que pernocta en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y que consolida a la capital chiapaneca como un hub logístico y terminal estratégica de carga para el sureste del país.

Finalmente, destacó la confianza en que Chiapas continúe fortaleciendo su competitividad y generando mejores condiciones para la inversión, el empleo y el desarrollo regional.