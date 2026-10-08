Entidad, entre los gigantes agrícolas y pecuarios

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que Chiapas mantiene un papel protagónico en el sector primario nacional. El informe, ubicó a la entidad entre los primeros lugares de producción en varias categorías clave.

En el ámbito agrícola, el estado concentró el 6.6 por ciento de la superficie agrícola nacional con un millón 605 mil 226 hectáreas. De esta superficie, 743 mil 445 hectáreas corresponden a cultivos anuales y 694 mil 554 a perennes.

En la producción de frutos, también figuró en el grupo de las seis entidades líderes, que sumaron el 66.5 por ciento del total nacional, junto a Michoacán, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Jalisco.

La actividad pecuaria también es un pilar para Chiapas, la ENA 2025 reportó que el estado forma parte las entidades que concentran el 55.6 por ciento del ganado bovino del país. Las existencias nacionales alcanzaron los 24 millones 27 mil 332 animales.

La concentración ganadera en Chiapas, Veracruz, Jalisco, Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Tabasco consolida a la región como una de las principales cuencas lecheras y cárnicas de México.

El documento técnico detalla que la ENA 2025 tiene una periodicidad bienal y se realizó del 13 de octubre al 28 de noviembre de 2025. La encuesta es probabilística, estratificada y utiliza un marco de muestreo dual (lista y área).

A nivel nacional, se levantaron 44 mil 886 unidades de producción en el marco de lista y 29 mil 390 puntos en el marco de área. El diseño temático se basa en la metodología AGRIS de la FAO, con un módulo central y módulos rotativos de economía y mano de obra.

Los resultados buscan proporcionar información estadística básica para el análisis y la investigación de la estructura económica del sector agropecuario en México.