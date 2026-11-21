Chiapas se convirtió en el primer estado de la región Sur del país en iniciar la adopción del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios como parte de la estrategia federal para simplificar los procedimientos burocráticos y facilitar el acceso de los servicios gubernamentales a la población.

La información, dada a conocer por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), se da luego de la publicación del Acuerdo de Homologación de Trámites y Servicios en la entidad, una medida que representa un avance en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos.

Medidas

Este modelo busca establecer criterios uniformes en los requisitos, plazos de resolución y procedimientos administrativos, con el propósito de reducir las dificultades que enfrentan las personas al realizar gestiones ante las instituciones públicas.

De acuerdo con la ATDT, la simplificación administrativa permitirá avanzar hacia una administración pública más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía, además de contribuir a reducir las desigualdades en el acceso a los servicios y generar mejores condiciones para el desarrollo económico y el bienestar social.

Como parte de esta estrategia, la dependencia federal brinda acompañamiento a las 32 entidades del país para integrar un Catálogo Único de Trámites, que contempla 300 procedimientos estatales y 100 municipales, seleccionados entre los más frecuentes o aquellos que representan mayores costos burocráticos.

Con esta medida, Chiapas inicia un proceso de unificación en la gestión que busca disminuir requisitos innecesarios, agilizar las gestiones y establecer procedimientos más transparentes. Sin embargo, su implementación será fundamental para que los beneficios se reflejen en la atención cotidiana de la población.