Entrada gratuita al ZooMAT en lo que resta del año

Debido a que se están haciendo trabajos de remodelación al interior del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), el director operativo del ZooMAT, Carlos Alberto Guichard Romero, confirmó que la entrada a este recinto en todo lo que resta del mes de diciembre será gratuita y se extenderá a las dos primeras semanas de enero de 2026.

La decisión de las autoridades se tomó con base en los trabajos de remodelación que se están haciendo en el lugar, y esas acciones en las áreas de exhibición limitan que se pueda disfrutar del espacio completo.

¿Cuáles son los cambios?

Guichard Romero comentó que los trabajos de remodelación se vinculan con la casa nocturna, el museo zoológico, el arca de los anfibios, además de un sendero que va del sitio donde se ubicará el águila arpía al jaguar.

Los trabajos incluyen la remodelación del vivario, el herpetario tropical, además de otros recintos como el de venados cola blanca. Todo es un proceso dinámico, es decir, termina un lugar y van con el siguiente.

“Movemos esos animales e intervenimos otras, digamos que podrán ver -las personas visitantes- el 30 o el 40 % de los espacios del zoológico”, remarcó Guichard Romero.

A pesar del porcentaje de ejemplares que estarán disponibles, el director coincidió que es un buen lugar para visitar, toda vez que las personas pueden observar ciertos animales y disfrutar de la reserva El Zapotal.

Atención de recintos

Todas las mejoras que se están haciendo en la infraestructura del ZooMAT son para beneficio social, y se recordó que desde el inicio de esta administración las autoridades estatales hicieron el compromiso de atender los diversos recintos del zoológico.

Además, detalló, había espacios que tenían un tiempo considerable sin mantenimiento y todos esos han entrado a una fase de reparación, pintado, colocación de cristales para una mejor vista y ampliación en algunos casos.

Finalmente, el biólogo comentó que en este año también se han hecho trabajos para nuevos senderos que van desde la zona donde están los tapires hasta el jaguar, para hacer un solo circuito en el lugar.