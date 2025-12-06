Entrar al mercado, reto del maíz nativo

Durante 7 años, la asociación Desarrollo alternativo e investigación ha sentado la plataforma para que tanto organizaciones como gobierno compartan sus avances en el resguardo del maíz nativo. Así lo explica Kevin Farrera, director de la AC, quien indica que hay un especial énfasis en llamar a productores locales que estén interesados en conocer qué es lo que se produce en la región.

Farrera indicó que por la propia situación de la zona Altos, hay poco excedente de maíz para venta, sin embargo, con el trabajo que se ha realizado en la región se está logrando llegar a una cantidad para vender, algo que implica otro reto: entrar en el mercado.

Es necesario, dice Farrera, poner atención en el manejo pos-cosecha, es decir, en todos los eslabones que se requieren para que el maíz llegue a la mesa del consumidor.

“Porque un productor no puede ser mejorador de semillas, comerciante, mercadólogo, etc”. Son perfiles que deben ser llenados por otras personas.

Una de las soluciones es que los hijos de los productores se integren a estas otras partes del proceso.

Kevin ejemplifica esta problemática recordando que un restaurantero local, aunque quiera comprar producto regional, requiere que el productor pueda facturar y muchos productores no tienen el registro necesario ante el SAT.

Pese a que esta era la séptima Feria del maíz nativo, los esfuerzos de todos estos años fueron reconocidos por Obilfrido Gómez Álvarez, representante del Sader en Chiapas, quien decretó el evento como la primera feria estatal del maíz nativo, ya que en esta edición los participantes provenían de 18 municipios, no sólo de la región.

Inauguración

El evento fue inaugurado con un rezo tradicional de Chenalhó, que terminó con una pequeña degustación de pox para los invitados.

Los participantes dijeron que pese a que el maíz nativo enfrenta grandes retos como los transgénicos, se ha notado una voluntad política importante.