Entre 250 y 300 casillas en situación de riesgo: INE

De acuerdo con datos de la delegación en Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE), se han identificado más de 200 secciones en las que existe algún tipo de problemática, mismas que no pudieron ser visitadas por parte del personal, lo que se traduce en un riesgo para unas 250 o 300 casillas.

Análisis

Flor Denisse Pérez Chávez, vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE en la entidad, explicó que ese número de casillas son las que están en análisis y se han reportado a las oficinas centrales como “en situación de riesgo”.

Eso significa —añadió— que se están haciendo todos los esfuerzos institucionales para que de alguna manera se instalen el día de la jornada electoral, para que el próximo 2 de junio la ciudadanía chiapaneca tenga un lugar al cual acudir a votar.

Añadió que será este lunes cuando se aprueben las casillas básicas y contiguas que se ocuparán; el resto ya se avaló en las juntas distritales.

Comentó que han tenido dificultades para ingresar a varias secciones que corresponden a Tila y Pantelhó. También se ha hecho un esfuerzo con los capacitadores asistentes y supervisores electorales para que puedan entrar a las zonas y entreguen notificaciones a los propietarios de los inmuebles que se usarán.

Complicaciones

Además, se han reportado complicaciones en zonas de Frontera Comalapa, Bella Vista, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Siltepec y Honduras de la Sierra. Serán las juntas y los consejos distritales quienes determinarán qué pasará con esos espacios.

Finalmente, señaló que las secciones no visitadas corresponden a todo el municipio de Frontera Comalapa, Bella Vista y Chicomuselo; sin embargo, aún no se puede decir que en esos sitios no habrá elecciones, debido a que el INE tiene plazos por cumplir y la fecha límite se podría decir que será hasta el mes de junio.