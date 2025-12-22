Entre cerros y tradición: cierre de la Topada de Flor

Del 14 al 21 de diciembre, Chiapa de Corzo vive la Topada de la Flor, una peregrinación en la que los floreros recorren la sierra para recolectar bromelias. El día 21 marca su regreso a casa. Durante la travesía, hombres de distintas edades recorren cerros y veredas para recolectar estas bromelias que serán ofrendadas al Niño Florero, guiados por la fe y el compromiso que da sentido a esta práctica ancestral.

La Topada de la Flor no es solo un recorrido, es memoria viva, un acto que reafirma identidad, une generaciones y recuerda que la tradición también es una forma de volver a casa.