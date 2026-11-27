En Chiapas, la naturaleza se expresa en color de sus flores, la altura de sus árboles y la diversidad de bosques y selvas.

Desde las orquídeas hasta los árboles que resguardan la humedad de la tierra, cada especie cumple su función en el equilibrio ambiental. En el Día Nacional de la Conservación, la riqueza natural del estado recuerda la importancia de proteger aquello que sostiene la vida. De acuerdo con la Conabio, Chiapas cuenta con 17 tipos de vegetación y mil 516 especies, subespecies y variedades de árboles.