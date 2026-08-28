Entre mil 500 y cuatro mil pesos para útiles escolares

A unos días de que inicien las clases, las familias en Chiapas podrían gastar entre mil 500 y hasta cuatro mil pesos solo en la compra de útiles escolares, enfatizó Julio Sánchez Esquinca, presidente de la Asociación de Librerías y Papelerías en la entidad.

En el rubro educativo, explicó, por lo regular las escuelas privadas sacan sus listas desde el mes de mayo y se tiene hasta un 70 % del material comprado en los establecimientos.

En la parte de las instituciones públicas, remarcó, por lo general esperan más tiempo para sacar las listas de los útiles que ocupará la comunidad estudiantil.

Aún no hay repunte

Lo que se observa, dijo Sánchez Esquinca, es que por ahora las ventas de los útiles escolares están en un 40 %, por lo que se cree que la situación mejore a mediados o finales de septiembre.

Calculó que las ventas de útiles se pudieran extender hasta el mes de octubre, debido a que otros niveles educativos solicitan a estudiantes la compra de diversos libros.

En algunos productos se registró un incremento de entre cinco y hasta 12 %. El impacto pegará más en los productos de cartón o papel.

Varios costos

Una lista básica (ya con los nuevos precios) se anda surtiendo en alrededor de mil 500 pesos en Tuxtla Gutiérrez y de ahí para arriba, la cifra puede variar en función de lo solicitado.

Finalmente, insistió que aún se esperan más movimientos en la compra de los útiles escolares. Por ahora son varias las condiciones que afectan a las librerías y papelerías en el tema de las ventas.