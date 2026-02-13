Entre tinta y memoria: el archivo histórico de Cuarto Poder

En los pasillos del Archivo General del Estado del Centro Cultural Jaime Sabines, los compañeros de esta casa editorial, Daniel García y Christian Montesinos, abren páginas que todavía se conservan intactas.

Entre el papel amarillento -envejecido-, y titulares que alguna vez impactaron conciencias, reconstruyen la memoria del periódico Cuarto Poder, el cual fue testigo de lo acontecimientos que marcaron a Chiapas y trascendieron fronteras.

Desde coberturas que narraron movimientos sociales, y momentos políticos decisivos, hasta imágenes que dieron la vuelta al mundo, cada edición conserva el eco de épocas difíciles en Chiapas y sus alrededores.

Hay que mencionar que en las impresiones que sobreviven al tiempo, las crónicas y fotografías dan muestra de los sucesos más destacados que este periódico pudo presenciar.

Esta revisión y recopilación también permite dimensionar el papel de Cuarto Poder como referente informativo en el estado, al registrar hechos clave con rigor y cercanía social.