Entrega alcaldesa nuevas vialidades

En la comunidad de Ribera Horizonte, la alcaldesa Valeria Rosales, en compañía de José Alfredo Alfaro Vilchis, presidente del Copladem, y del agente municipal Rodulfo Gómez Domínguez, realizó la entrega oficial de dos calles pavimentadas. Las obras constan de 180 metros lineales de concreto hidráulico, con un ancho de 5.30 metros, además de 360 metros de guarniciones y pasos peatonales debidamente señalizados, mejorando de manera significativa la infraestructura vial y la seguridad de peatones y automovilistas.

Demandas prioritarias

Estas nuevas vialidades dan respuesta directa a las demandas prioritarias de los vecinos, quienes eligieron esta obra por el beneficio colectivo que representa para toda la comunidad. Durante el evento, los habitantes expresaron su agradecimiento a la alcaldesa Valeria Rosales por su compromiso con el desarrollo local, así como el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, cuyo apoyo fue fundamental para la realización de estas obras que impulsan el bienestar.