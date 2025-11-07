Entrega alcaldesa Valeria Rosales mochilas y tenis

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, continúa impulsando la educación y apoyando la economía familiar a través del programa Impulso Escolar, con el cual entregó 289 paquetes de mochilas con útiles escolares y tenis blancos a igual número de alumnas y alumnos de la escuela primaria Guadalupe Victoria de Nuevo México, la escuela primaria 20 de Noviembre de Tenochtitlán y la escuela primaria Emilio Rabasa Estebanell de Cristóbal Obregón.

Valeria Rosales destacó que ha recorrido el municipio, principalmente las comunidades ejidales, donde más de cinco mil 500 niñas y niños han sido beneficiados con este programa que llega de forma directa a las escuelas.

“La entrega de mochilas, útiles y tenis representa un alivio para las familias en esta temporada de regreso a clases, donde los gastos suelen ser mayores”, señaló la alcaldesa, agregó que, gracias al impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se ha logrado acercar este apoyo directo a los pequeños, incentivando su asistencia a clases y fortaleciendo la economía de los hogares villaflorenses.