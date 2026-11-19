A fin de dar certeza jurídica a la propiedad de familias que durante más de 25 años vivieron en la incertidumbre patrimonial, el presidente Ángel Torres junto a autoridades estatales realizó la entrega de 127 escrituras públicas en beneficio de 25 colonias de la capital chiapaneca.

Certezas

Acompañado de Armando Gordillo Narváez, de la Dirección de Catastro del Estado, así como de Edson Miguel Romero Coutiño, Delegado Registral en Tuxtla Gutiérrez; el alcalde capitalino destacó la importancia de trabajar en unidad y coordinación con autoridades, además agradeció la gestión de las familias para lograr estos resultados que benefician a quienes más lo necesitan.

Al señalar que se beneficiaron a familias de Jardines del Norte, La Fortuna, Democrática, Flor de Mayo, Las Granjas, Potinaspak, Condesa 1ª Sección, Agua Azul, Diana Laura, Santa Cruz, Ampliación Insurgentes, entre otras colonias, el presidente Ángel Torres destacó que la entrega de escrituras es un acto de justicia social, toda vez que las y los habitantes habían esperado más de 25 años para obtener este importante documento.