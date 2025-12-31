Entrega Ángel Torres constancias de posesión a familias

En un acto de justicia social, el presidente municipal de la capital de estado, Ángel Torres Culebro, hizo entrega de 50 constancias de posesión, con lo que se le da certeza jurídica al patrimonio a igual número de familias de condición vulnerable de la colonia Las Arboledas, colindante al ejido Emiliano Zapata, de la zona sur poniente de la ciudad.

Regularización

Al exhortar a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas que se dedican a la venta de lotes de manera irregular y que en ocasiones se encuentran ubicados en zonas de riesgo, el alcalde capitalino invitó a las y los ciudadanos acercarse al Programa Permanente de Regularización de la Dirección de Tenencia de la Tierra y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, para avanzar hacia la propiedad legal de su vivienda.

En el evento se contó con la presencia de vecinas y vecinos, los regidores Fredegunda Alegría, Marcela Iturbe, Rodolfo Álvarez y Antonio Mayorga, así como con el director de Tenencia de la Tierra, Víctor Méndez; el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez; y el líder de ejidatarios en Tuxtla, José Antonio Chai Jiménez.