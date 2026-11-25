Después de años de espera e incertidumbre sobre su patrimonio, 123 familias de Tuxtla Gutiérrez recibieron sus escrituras públicas de manos del presidente municipal, Ángel Torres, como parte de las acciones para brindar certeza jurídica y garantizar el derecho a un patrimonio seguro.

Acompañado de la síndica municipal, Emma Orantes; la regidora Fredegunda Alegría y el secretario General del Ayuntamiento, Enrique Velasco, el alcalde destacó la importancia de mantener la unidad y coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra. Asimismo, refrendó el compromiso de continuar trabajando para que más familias tengan la seguridad y la tranquilidad de contar con un documento que respalde legalmente su propiedad.

Al señalar que esta es la segunda entrega, pues en la primera se entregaron 127 escrituras más para personas de 25 colonias, lo cual representa un avance en la regularización de la propiedad y en la justicia social para quienes más lo necesitan, Ángel Torres explicó que las escrituras benefician a habitantes de las colonias Ampliación Cruz con Casitas, Las Flores, Las Casitas, Las Carmelitas, Agripino Gutiérrez, Agua Azul, Las Granjas, Independencia 2010, Mirador Yukis, Flor de Mayo y La Fortuna.