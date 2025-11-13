﻿﻿
Entrega Ángel Torres nuevas Calles Felices

Noviembre 13 del 2025
Las nuevas vialidades permitirán una mejor movilización de las habitantes de la zona. Cortesía
En el fraccionamiento Villareal, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, inauguró la pavimentación de la calle El Roble entre avenidas Fresnos y Flamboyant, así como la avenida Fresno, entre las calles Roble y Capulines, como parte del programa “Calles Felices”, con lo que se cumple un sueño de más de 30 años en beneficio de las y los habitantes.

Al señalar que se intervinieron más de 460 metros lineales que incluyen pavimentación, alumbrado público, red de agua potable, drenaje, señalética, rejilla pluvial y pintura en fachadas, el presidente Ángel Torres destacó que estas obras representan justicia social, pues hoy las familias de Villareal cuentan con calles dignas, seguras y bien iluminadas.

Invitados

Al evento asistieron vecinas, vecinos, las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe; los secretarios de Desarrollo y Educación, Mauricio Astudillo, y de Servicios Municipales, Horacio Gómez; así como el coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.

