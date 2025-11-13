Entrega Ángel Torres nuevas Calles Felices

En el fraccionamiento Villareal, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, inauguró la pavimentación de la calle El Roble entre avenidas Fresnos y Flamboyant, así como la avenida Fresno, entre las calles Roble y Capulines, como parte del programa “Calles Felices”, con lo que se cumple un sueño de más de 30 años en beneficio de las y los habitantes.

Al señalar que se intervinieron más de 460 metros lineales que incluyen pavimentación, alumbrado público, red de agua potable, drenaje, señalética, rejilla pluvial y pintura en fachadas, el presidente Ángel Torres destacó que estas obras representan justicia social, pues hoy las familias de Villareal cuentan con calles dignas, seguras y bien iluminadas.

Invitados

Al evento asistieron vecinas, vecinos, las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe; los secretarios de Desarrollo y Educación, Mauricio Astudillo, y de Servicios Municipales, Horacio Gómez; así como el coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.