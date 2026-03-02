Entrega Ángel Torres pavimentación en Copoya

El presidente municipal de Tuxtla Ángel Culebro, acompañado de su esposa Mercedes Ortiz y de vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la avenida 5.ª Sur, entre las calles 4.ª y 6.ª Poniente, en el ejido Copoya, una vialidad más del programa Calles Felices que está llegando a las colonias de la capital.

Implementaciones

Al explicar que se construyeron cerca de 200 metros lineales de concreto hidráulico, con servicios de drenaje sanitario, red de agua potable, además de la instalación de señaléticas, alumbrado público y pintura en fachadas, el alcalde capitalino señaló que esta obra brinda mayor seguridad y mejor movilidad para las familias.

Cabe mencionar que la pavimentación de calles representa bienestar, desarrollo, eleva la plusvalía, reduce riesgos en temporada de lluvias y fortalece la convivencia social. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mejora la calidad de vida y consolida entornos más seguros en beneficio de las y los habitantes.