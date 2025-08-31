Entrega Ángel Torres pavimentación integral

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó la inauguración de la pavimentación integral de más de 260 metros lineales de la calle Castellanos, en la colonia Pistimbak, como parte del programa Calles Felices, con lo que se mejora la movilidad y la calidad de vida de las familias.

Durante el recorrido, destacó que estas acciones responden a las necesidades más sentidas de la ciudadanía, por lo que vecinas y vecinos agradecieron el cumplimiento de este compromiso, pues esta obra, dijeron, representa un beneficio directo a cientos de familias que diariamente transitan por la zona.

Agradeció a los regidores Fredegunda Alegría, Indra Toledo y Antonio Mayorga, a los Secretarios del Ayuntamiento, Enrique Velasco, y de Servicios Municipales, Horacio Gómez González, porque solo trabajando en unidad y en equipo, añadió, seguiremos impulsado el desarrollo de la capital.