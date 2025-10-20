Entrega becas a varios estudiantes de la Unach

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Oswaldo Chacón Rojas y el ejecutivo de Cuenta Senior de Banca de Instituciones Chiapas de Banco Santander, Jesús Guillén Ramírez, entregaron a estudiantes de distintas Facultades de esta universidad las Becas Santander-Unach 2025.

Acto

Durante el evento, el rector agradeció el interés que la institución bancaria ha mostrado siempre para apoyar a las juventudes, especialmente a quienes pertenecen a la familia ocelote, algo que compromete a la Unach para continuar trabajando en elevar la calidad de sus programas educativos.

Afirmó que esta relación permite a los jóvenes beneficiados finalizar sus estudios, fortalecer sus conocimientos y alcanzar sus metas, por lo cual es importante continuar trabajando de la mano de las instituciones y otorgar más y mejores oportunidades a las juventudes que lo necesitan.

Al respecto, Jesús Guillén Ramírez señaló que a través del tiempo los vínculos con la Unach se han mantenido y en el futuro se espera poder contar con mayores recursos, para que más juventudes chiapanecas puedan cursar una licenciatura y finalizarla de manera satisfactoria.

Excelencia Académica

La Beca Santander por Excelencia Académica 2025, fue para la alumna de la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII, Perla del Carmen Velasco García, además la Beca Santander de Manutención, beneficiará a los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, Carlos Eduardo Iglesias de la Cruz y María Isabel Jiménez Hernández.

Esta misma beca fue entregada a la alumna de la Facultad de Arquitectura, Luisa Fernanda Ramos López y los estudiantes de la Facultad de Humanidades, Campus VI, Isis Andrea Herrera Jonapá y Alberto Antonio Zambrano Ruiz.