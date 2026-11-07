Entrega Claudia Sheinbaum El ABC de las emociones

En Chiapa de Corzo, Chiapas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la Jornada Nacional por la Paz, en la que entregó ejemplares de la guía “El ABC de las emociones” a estudiantes del plantel 022 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que aborda temas como los cambios físicos, el uso de redes sociales con responsabilidad, el amor y la violencia.

“Decidimos que los lunes las maestras y los maestros dediquen un ratito a hablar de El ABC de las emociones e hicimos estas guías: una guía para ustedes, para las y los jóvenes; una guía para las mamás y los papás; y una guía para las y los maestros. ¿Qué les pedimos? Que la lean. Hace un rato platiqué con algunas y algunos de ustedes, me dijeron que sí les gustó la guía porque sí se sienten identificados con lo que hay aquí”, informó.

Covid-19

La jefa del Ejecutivo Federal recordó que esta generación de estudiantes de preparatoria vivió parte de su formación de manera distinta a otras a causa de la pandemia por Covid-19, que provocó aislamiento y un uso mayor de las pantallas, sumado al boom de las redes sociales, el surgimiento de la inteligencia artificial y la violencia en plataformas digitales y videojuegos.

Señaló que este conjunto de condiciones genera cuadros de depresión y ansiedad en los jóvenes, provocados también por la adicción a las pantallas, por lo que el Gobierno de México determinó impulsar el diálogo entre maestros y estudiantes sobre estos temas, con el respaldo de la guía El ABC de las emociones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la construcción de 31 nuevas preparatorias “Margarita Maza”, como parte del modelo del Bachillerato Nacional, que le va a permitir a las y los alumnos de todo el país egresar con dos certificados: el del Bachillerato Nacional y uno expedido por las principales instituciones públicas de Educación Superior en el país.

ERA

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, resaltó que Chiapas es un pueblo digno, que defiende y ama a su gente, a su tierra y a su patria, como una herencia de la valentía del general Ángel Albino Corzo, que luchó al lado del presidente Benito Juárez.

La estudiante Sofía Elizabeth García Guzmán agradeció a la presidenta por el apoyo otorgado a las y los estudiantes de preparatoria, particularmente con las becas Benito Juárez y los recursos de La Escuela es Nuestra.