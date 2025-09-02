Entrega constancias al personal del Teech

Con el objetivo de fortalecer las competencias laborales y ofrecer un servicio de mayor calidad a la ciudadanía, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech) llevó a cabo la entrega de constancias de capacitación a servidoras y servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech).

El acto estuvo encabezado por el director general del Icatech, César Espinosa Morales, y la magistrada presidenta del Teech, Magali Arellano, quienes hicieron entrega de los documentos que acreditan los conocimientos adquiridos durante las jornadas de formación.

El titular del Icatech destacó que esta acción refleja el compromiso institucional de impulsar la actualización constante del personal. “Hago extensivo mi reconocimiento a este esfuerzo que dignifica y engrandece a las y los trabajadores del Teech”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para promover la profesionalización en el servicio público. “Celebro la visión y el compromiso de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Magali Arellano, quien impulsa con determinación la profesionalización de la base trabajadora”, añadió.

Con estas acciones, el Icatech refrenda su misión de contribuir al desarrollo de las capacidades del capital humano en las instituciones públicas, fortaleciendo así la atención y confianza hacia la ciudadanía chiapaneca.