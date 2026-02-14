“Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite”, recitó el secretario de Educación, Roger Mandujano, como parte de la entrega de libros para la ruta zoque “Ote Tzamé”.

La Secretaría de Educación (SE), en coordinación con la Secretaría del Humanismo y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), realizó esta entrega como parte del Programa Estatal “Leyendo por la Paz”, una estrategia que impulsa el gobierno humanista de Eduardo Ramírez Aguilar, para acercar la cultura y el conocimiento a las comunidades, sembrando lectura donde antes hubo silencio.

En este evento, la poeta zoque Liz Sáenz, luego de leer dos poemas de su autoría, compartió su experiencia: “De niña, los libros representaron una llama hacia otros mundos; ese impulso me llevó a encontrarme con la lectura y a ser lo que soy ahora”.

Angélica Altuzar Constantino, directora general de Coneculta, destacó que de manera interinstitucional se entregaron acervos para 18 municipios, ejemplares enfocados al público infantil y juvenil e incluyen diversos géneros, principalmente poesía, cuento, ensayo y novela corta.

Fomentar la lectura

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, leyó un extracto de una narración de Enoc Cancino Casahonda, quien recuerda que todos los esfuerzos deben sumarse para combatir el analfabetismo y fomentar la lectura.

Por su parte, Roger Mandujano subrayó que su visión es clara: hacer de la lectura no un privilegio, sino un derecho vivo y una herramienta de transformación social.

Asimismo, el secretario insistió en que los libros son una ventana abierta al conocimiento; también son un acto colectivo que une generaciones y un llamado interior: el verdadero comienzo está en el hambre de saber.

“Los libros son sustento para el alma. Vamos a emprender el programa de fomento a la lectura más grande en la historia de Chiapas. Junto con ‘Leyendo por la Paz’, llegaremos a cada biblioteca, a cada maestra y maestro, a cada comunidad y a cada estudiante, para abrir la conciencia histórica y crítica de nuestro pueblo”, dijo el servidor público.

Humanismo que transforma

Mandujano Ayala reconoció el esfuerzo humanista del gobernador, quien impulsa no solo la alfabetización de quienes históricamente no han tenido acceso a la lectura y la escritura, sino también el fortalecimiento de la conciencia crítica de quienes buscan ampliar su horizonte intelectual.

En el marco del Año del poeta Jaime Sabines, el secretario de Educación recordó que, como señalaba Octavio Paz, fue un poeta de palabras llanas y hondas verdades. Anunció que se reeditarán sus obras, reafirmando que su poesía es universal: cercana tanto para quién se inicia en la lectura como para quien ha hecho de ella un hábito profundo.

La entrega de estos acervos representa un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Fondo de Cultura Económica (FCE), la Secretaría de Educación (SE), la Secretaría del Humanismo, Coneculta y autoridades municipales, una suma de voluntades que entiende que la paz también se construye leyendo.