Entrega DIF apoyo alimentario a familias

El Sistema DIF Tuxtla, a través de la Dirección General, acudió al Hospital Dr. Rafael Pascacio Gamboa para realizar la entrega del programa “Tortitas de Amor”, una iniciativa enfocada en apoyar a quienes acompañan a pacientes hospitalizados.

Durante esta jornada, personal del organismo asistencial distribuyó alimentos a familiares que permanecen en el nosocomio, muchos de ellos por periodos prolongados, enfrentando no solo la preocupación por la salud de sus seres queridos, sino también dificultades económicas.

Un programa con sentido social

El programa “Tortitas de Amor” forma parte de las estrategias permanentes del DIF Tuxtla para atender necesidades básicas como la alimentación en espacios de alta concentración, especialmente en hospitales públicos.

Esta iniciativa consiste en la entrega gratuita de refrigerios, generalmente tortas y bebidas, a personas que pasan horas o incluso días fuera de las unidades médicas.

Asimismo, se ha implementado en diversos hospitales de la capital chiapaneca, donde semanalmente se distribuyen cientos de apoyos alimentarios a familiares de pacientes, reconociendo la carga económica que implica permanecer en espera durante tratamientos o emergencias médicas.

Autoridades del DIF destacaron que este programa no solo busca atender una necesidad inmediata, sino también brindar un respaldo humano a quienes atraviesan momentos complicados.

En muchos casos, las familias que permanecen en hospitales provienen de comunidades alejadas o cuentan con recursos limitados, lo que dificulta cubrir gastos básicos como la alimentación.

Por ello, acciones como “Tortitas de Amor” contribuyen a aliviar parcialmente esta situación.

El programa se ha desarrollado en distintos centros médicos de la ciudad, incluyendo hospitales generales, pediátricos y de especialidades, donde diariamente se registra una importante afluencia de personas en espera de atención o información médica.