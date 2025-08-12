Entrega Eduardo Ramírez apoyos alimentarios

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos alimentarios de la brigada Humanismo Contigo en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, donde convivió con las y los vecinos, a quienes reconoció por su organización para salir adelante y reiteró su compromiso de seguir trabajando en la atención de sus necesidades.

“Desde muy temprano empezamos para llevarles mejores noticias, mejores acciones sociales, mejor infraestructura y, sobre todo, cuidar algo que debemos atesorar con nuestra vida y con nuestro corazón: que estamos viviendo en paz en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez”, expresó el mandatario.

Ayudan a la economía

En este contexto, informó que a partir de este año se otorgan las becas Rita Cetina para niñas y niños de primaria, que se suman a las de secundaria, y anunció la entrega de mochilas con el propósito de apoyar la economía familiar.

Ramírez Aguilar resaltó también que junto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se continuará brindando a la población más necesitada los beneficios de los programas sociales. Por su parte, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, señaló que la entrega de apoyos alimentarios refleja el compromiso del gobierno de la “Nueva ERA” por atender esta necesidad básica en las zonas más vulnerables.

En representación de las y los colonos beneficiados, Cecilia Sánchez reconoció a Eduardo Ramírez por transformar con humanismo a Chiapas y apoyar con alimentos a las familias tuxtlecas en situación de vulnerabilidad.

En otra actividad, el gobernador visitó el Banco de Alimentos de México A.C. (BAMX), donde reafirmó su compromiso de garantizar el derecho humano a una alimentación digna y suficiente, especialmente para quienes viven en condiciones más precarias.

Sumar esfuerzos

Tras recorrer las instalaciones y reconocer el trabajo que realiza esta asociación, Ramírez Aguilar manifestó la voluntad de su administración de sumar esfuerzos y recursos con la sociedad civil para atender las necesidades de las personas más desprotegidas. Asimismo, invitó a la ciudadanía a apoyar mediante la donación de alimentos, ropa, calzado, electrodomésticos y otros artículos en beneficio de la gente.

Por su parte, Francisco Chacón destacó que la Secretaría del Humanismo contribuye a esta causa a través de los Comedores del Humanismo, complementando así el esfuerzo del Banco de Alimentos para garantizar una alimentación digna para las familias.

Acompañaron al gobernador la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; el presidente del Consejo del Banco de Alimentos de México, Mauricio Romero de la Fuente; la directora del Banco de Alimentos del Centro de Chiapas, Rocío Veytia Negrete; así como Manuel Hoppenstedt Pariente y Elena Pariente Monter, consejero y vocal del Comité Directivo, respectivamente.