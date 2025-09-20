Entrega Eduardo Ramírez apoyos de Conecta Chiapas

En un ambiente lleno de entusiasmo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos del programa Conecta Chiapas a estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Tapachula, donde reiteró su compromiso de ser aliado de la juventud y la educación.

Acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario convivió con las y los alumnos, a quienes exhortó a cumplir con sus responsabilidades para avanzar y alcanzar sus metas. Subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones para garantizar el derecho a la conectividad en beneficio del desarrollo académico.

Utilidad

“Es un programa que será de gran utilidad para ustedes, porque van a tener 13 gigas de internet gratuito, lo que les permitirá realizar sus actividades escolares, acceder a sus redes sociales y mantenerse comunicados con sus compañeros y seres queridos. Será una recarga mensual que les evitará gastos personales y ayudará a la economía familiar”, expresó.

Asimismo, agregó que seguirá sumando esfuerzos con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de apoyar a las y los estudiantes de los tecnológicos de Chiapas.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, informó que a la fecha este programa beneficia a más de 40 mil estudiantes de preparatoria y universidad en 84 municipios del estado. Detalló que en esta ocasión más de tres mil alumnas y alumnos del TecNM, Campus Tapachula, recibirán esta herramienta tecnológica que fortalecerá su desempeño académico.

Desarrollo de las juventudes

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció el compromiso del Gobierno del Estado con la educación y el desarrollo de las juventudes, al promover una iniciativa que reduce la brecha digital, garantiza el acceso a Internet y fomenta la inclusión, la educación y la transformación social. Invitó a las y los estudiantes a aprovechar este apoyo para su crecimiento personal y académico.

En representación de la directora del Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula, la subdirectora de Planeación y Vinculación, Vidalia Gómez Vázquez, señaló que la entrega de más de mil chips del programa Conecta Chiapas refuerza la equidad educativa, acerca el Internet gratuito, abre oportunidades y fortalece el modelo educativo con enfoque humanista.

En nombre de las y los beneficiados, Fernando Ruiz Antonio, estudiante de primer semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales, agradeció este apoyo que, dijo, representa un respaldo fundamental no solo para su formación académica, sino también para la economía de sus familias.