Entrega Eduardo Ramírez becas al mérito deportivo

Durante la entrega de las becas al mérito deportivo “Salvador Anzueto Rosales”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que este acto representa un compromiso cumplido del Gobierno de la Nueva ERA y dejó en claro que este respaldo no será una política pasajera. En ese sentido, anunció que trabajará de manera conjunta con el Poder Legislativo para impulsar una iniciativa que permita que el estímulo mensual a deportistas de alto rendimiento se eleve a rango constitucional.

“Quiero que esta beca para deportistas de alto rendimiento, así como para quienes están en proceso de serlo, sea una obligación constitucional. Seríamos el primer estado en implementar este modelo, garantizando un apoyo como derecho adquirido por representar a Chiapas en las distintas disciplinas deportivas. Lo hacemos porque sabemos que en cada medalla dejan el alma y que es resultado de su esfuerzo, dedicación, disciplina y constancia”, expresó.

Ramírez Aguilar señaló que su administración ha realizado un esfuerzo significativo para concretar este apoyo, el cual también contribuye a fortalecer la economía familiar. En este marco, reconoció a madres y padres de familia por respaldar y creer en las aspiraciones de sus hijas e hijos, al tiempo que convocó a las y los deportistas a valorar la confianza de sus familias y el acompañamiento de sus autoridades. “Nos sentimos profundamente orgullosos de su trabajo. ¡Vivan nuestras y nuestros deportistas de Chiapas!”, puntualizó.

Ejes prioritarios

Como parte del evento, el mandatario entregó relojes inteligentes del programa Mujer Segura a las atletas, así como teléfonos y chips del programa Conecta Chiapas. Al respecto, enfatizó que la seguridad, la educación, la salud y el deporte constituyen ejes prioritarios de su gobierno, al representar una inversión directa en el bienestar y el desarrollo de las personas. Asimismo, reiteró que continuará impulsando acciones para que las y los deportistas cuenten con las condiciones necesarias para su preparación y sigan poniendo en alto el nombre de Chiapas.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, destacó que la entrega de estas becas responde al compromiso del Gobierno de la Nueva ERA de respaldar a quienes han elegido el deporte como proyecto de vida. Detalló que este estímulo beneficia a más de 30 atletas convencionales y adaptados, con una inversión mensual aproximada de un millón 200 mil pesos, y tiene como objetivo fortalecer su preparación y desarrollo, al considerar al deporte como un motor de transformación social que fomenta disciplina y abre oportunidades para la juventud chiapaneca.

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, resaltó que el programa Mujer Segura, orientado a garantizar a las chiapanecas el derecho a una vida libre de violencia, es una estrategia prioritaria en materia de seguridad. Informó que en esta etapa se entregan 100 relojes inteligentes y que, en breve, 80 deportistas más serán beneficiadas con este mecanismo, cuyo objetivo es asegurar condiciones de vida “sin violencia, sin acoso, sin abuso y sin hostigamiento”.

Conecta Chiapas

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, precisó que, a través del programa Conecta Chiapas, se entregaron teléfonos y chips a 140 deportistas, que se suman a las 50 mil personas jóvenes que ya cuentan con servicios gratuitos de telefonía e internet, lo que ayuda a reducir la brecha digital, generar ahorro familiar y ampliar oportunidades en más de 90 municipios. Exhortó a las y los beneficiarios a aprovechar estos apoyos para continuar con su formación académica y deportiva.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, recordó que meses atrás el gobernador Eduardo Ramírez anunció en este mismo espacio un apoyo inmediato para impulsar el desarrollo de las y los deportistas y reconocer su esfuerzo, trabajo y talento al representar al estado. Señaló que hoy ese anuncio se materializa, reflejando su liderazgo y su cercanía con las necesidades de la población. Asimismo, invitó a las y los jóvenes a seguir su ejemplo, al asegurar que siempre encontrarán en el mandatario a un aliado que confía en su potencial.