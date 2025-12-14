Entrega Eduardo Ramírez Centro LIBRE en Tzimol

Durante una gira de trabajo por el municipio de Tzimol, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Centro Libre del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), un espacio destinado a brindar servicios especializados, capacitación y orientación para el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las mujeres.

En su mensaje, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una coordinación permanente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para erradicar la violencia contra mujeres, niñas, niños y jóvenes, mediante políticas públicas que garanticen su seguridad, empoderamiento y desarrollo integral.

Planes

Como parte de esta visita, Ramírez Aguilar también dio el banderazo de inicio a los trabajos para la Declaratoria como Área Natural Protegida (ANP) de Las Tres Tzimoleras. Agradeció a la familia propietaria del predio por su sensibilidad ambiental y por sumarse al esfuerzo colectivo de preservar los recursos naturales de Chiapas.

Tras recorrer los senderos y cascadas del sitio, acompañado por la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, el gobernador señaló que durante este año su administración logrará registrar hasta tres mil hectáreas como áreas naturales protegidas. Puntualizó que el objetivo es que Chiapas se consolide como el estado con mayor aportación en esta materia a nivel de América. Asimismo, invitó al turismo local, nacional e internacional a conocer y disfrutar las actividades de aventura que ofrece este centro ecoturístico.

Llamado

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, exhortó a las mujeres a denunciar y participar activamente para acceder a la justicia, al tiempo de resaltar el trabajo coordinado con las instancias de seguridad. También las convocó a conocer sus derechos a través de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y a hacer uso de la línea 0-7-9 para recibir atención psicológica y jurídica, reiterando el acompañamiento permanente del Gobierno del Estado.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aseguró que se mantendrán las acciones para combatir la violencia y el machismo, mediante la promoción de los derechos de las mujeres, la operación de los Centros Libre y programas de atención inmediata. Enfatizó que habrá presencia constante en Tzimol y en todo Chiapas para fortalecer la paz.

Acciones

El presidente municipal de Tzimol, Víctor Alfonso Gordillo Morales, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado por la puesta en marcha del Centro Libre, así como por las acciones en materia de infraestructura, medio ambiente y seguridad que contribuyen al bienestar de la población. Subrayó que seguirá trabajando de manera coordinada para consolidar el desarrollo y la tranquilidad del municipio.

En representación de las mujeres beneficiarias, María del Carmen Cordero Gordillo, integrante de la Red Tejedoras de la Patria “Voz y Fuerza de las Mujeres de Tzimol”, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la creación del Centro Libre, que brindará atención jurídica, psicológica y capacitación integral a quienes más lo necesitan.

A su vez, Miguel Morales, propietario del área natural Las Tres Tzimoleras, expresó su agradecimiento al gobernador por visitar el lugar y destacó que se suma con confianza al proyecto, al considerar que el gobierno de la Nueva ERA ofrece seguridad y certeza para la protección de los recursos naturales. Manifestó que la declaratoria permitirá preservar este patrimonio ambiental de Chiapas.