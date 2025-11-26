Entrega Eduardo Ramírez obras en el Cobach 236

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró aulas didácticas y obras exteriores en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 236, en Tuxtla Gutiérrez, con una inversión superior a 2.2 millones de pesos (mdp). En este acto, reiteró el compromiso del Gobierno de la Nueva ERA de fortalecer la infraestructura educativa, con el fin de garantizar espacios escolares dignos y de calidad.

Tras convivir con estudiantes, personal docente y directivo, así como madres y padres de familia, el mandatario anunció que su administración impulsará nuevas acciones prioritarias para mejorar integralmente las áreas de este plantel. De igual forma, invitó a las y los jóvenes a continuar sus estudios, disfrutar esta etapa formativa y trabajar con determinación para alcanzar sus metas profesionales.

Mensaje

“Seguiremos apoyando a la educación y a la juventud chiapaneca. Nunca dejen de soñar, porque, si se lo proponen, van a conseguir lo que desean. Yo estudié en un Cobach y hoy soy gobernador de Chiapas. Esto es un ejemplo de que todo se puede lograr. Estudien para que lleguen muy lejos, se conviertan en grandes profesionistas y aporten sus conocimientos en beneficio de las próximas generaciones. ¡Viva el Colegio de Bachilleres de Chiapas!”, expresó.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en este plantel se construyeron dos aulas didácticas equipadas y obra exterior, en beneficio de 596 estudiantes. Asimismo, precisó que en Tuxtla Gutiérrez la inversión en infraestructura educativa supera los 154 millones de pesos (mdp).

A su vez, el director del Cobach Plantel 236, Jorge Alberto Cruz Caloca, agradeció al Gobierno del Estado la construcción de estos nuevos espacios que, dijo, representan oportunidades para aprender, crecer y consolidar proyectos de vida. También resaltó que la presencia del gobernador en colonias y escuelas envía un mensaje claro: la educación y la juventud sí importan y son una prioridad.

Reconocimiento

La comunidad estudiantil, junto con madres y padres de familia, manifestó su reconocimiento al gobernador por impulsar mejoras en la infraestructura educativa en beneficio de quienes más lo requieren.

En el evento también estuvieron presentes el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, y la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García.